Полиция: передвижение между местами проживания на материке и островах Западной Эстонии не разрешено

Руководитель Курессаареского отделения полиции Райнер Антсаар говорит, что в связи с хорошей погодой полицейские наблюдают повышенный интерес людей поехать с материковой Эстонии на дачи или в свои загородные дома на островах Западной Эстонии.

”Хочу при этом напомнить, что у тех людей, кто живет на материковой Эстонии, но при этом также имеет дачу или другое место для проживания на каком-либо из островов Западной Эстонии, нет возможности туда съездить и вернуться обратно”, — объясняет Антсаар.

Это означает, что, например, для жителя Таллинна, который имеет второй дом на Сааремаа, есть возможность выбрать, будет ли его местом проживания до конца чрезвычайного положения Сааремаа или же Таллинн.

”Если он решит поехать сегодня посетить дачу на Сааремаа, у него не будет возможности вернуться на материк до окончания чрезвычайного положения. Придется остаться до конца чрезвычайного положения на Сааремаа”,- пояснил глава отделения полиции.

Для контроля и установления места проживания человека полицейский пользуется электронной услугой e-politsei, где указано место прописки человека и связанные с ним адреса. Помимо этого, обстоятельства также выясняются в ходе непосредственной беседы. Местные самоуправления малых островов предоставляют полиции списки своих жителей, на основании которых жители могут быть пропущены на остров.

”Ограничение на передвижение установлено для того, чтобы воспрепятствовать распространению вируса, а движение туда и обратно неизбежно благоприятствует его распространению. Очень надеюсь, что люди понимают важность этих ограничений, и благодарю всех, кто делает все возможное, чтобы остановить распространение вируса”, — поясняет Антсаар.

С 14 марта действует распоряжение государственной комиссии, которое запрещает движение между материком и островами Западной Эстонии. Общий принцип таков, что разрешено движение людей и товаров, которые связаны с услугами жизнеобеспечения. Больше информации о движении между материком и островами можно найти на сайте полиции и получить по инфотелефону Центра тревоги 1247.