Полиция отметит годовщину Эстонской Республики праздничными построениями

Во время построений полицейским и пограничникам, которые служат в Ида- и Ляэне-Вирумаа, также будут вручены благодарственные письма от министерства внутренних дел, служебные награды за 10- и 20-летнюю службу в полиции и новые знаки отличия по случаю перехода на высшее звание.

Построения состоятся:

17 февраля в 10 на Нарвской ратуше;

18 февраля в 10 на центральной площади в Раквере;

18 февраля в 14 часов на центральной площади в Йыхви.

Награды и новые знаки отличия получат 217 чиновников и работников Идаской префектуры.

Музыкальное сопровождение: оркестр Департамента полиции и погранохраны (квинтет).

Приходите посмотреть и разделить с нами это праздничное событие!