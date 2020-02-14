Полиция отметит годовщину Эстонской Республики праздничными построениями
Идаская префектура отметит на следующей неделе 102 годовщину Эстонской Республики праздничными построениями в Нарве, Йыхви и Раквере.
Идаская префектура отметит на следующей неделе 102 годовщину Эстонской Республики праздничными построениями в Нарве, Йыхви и Раквере.
Во время построений полицейским и пограничникам, которые служат в Ида- и Ляэне-Вирумаа, также будут вручены благодарственные письма от министерства внутренних дел, служебные награды за 10- и 20-летнюю службу в полиции и новые знаки отличия по случаю перехода на высшее звание.
Построения состоятся:
17 февраля в 10 на Нарвской ратуше;
18 февраля в 10 на центральной площади в Раквере;
18 февраля в 14 часов на центральной площади в Йыхви.
Награды и новые знаки отличия получат 217 чиновников и работников Идаской префектуры.
Музыкальное сопровождение: оркестр Департамента полиции и погранохраны (квинтет).
Приходите посмотреть и разделить с нами это праздничное событие!
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