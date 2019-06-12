Полиция: оставленный без присмотра велосипед — легкая добыча для вора

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Сергей Масленников рассказал, что встречались случаи кражи со взломом из квартир, гаражей и подвалов, но очень много краж совершались, когда к велосипедам был свободный доступ.

„Это означает, что велосипед оставляли без присмотра, например, во дворе или на ночь в подъезде, не закрывая на велозамок. Надо учесть, что в подъезд может зайти и посторонний человек и это не является безопасным местом для хранения велосипеде. Даже при наличии домофона вору достаточно легко проникнуть в подъезд", — рассказал Масленников.

1 июня в Нарве на пл. Пеэтри турист из Франции оставил не закрытый на велозамок велосипед и направился в пункт туристической информации. "За считанные секунды к велосипеду, на котором было также дорогостоящее снаряжение для похода, подошел мужчина и уехал на нем. Владелец пытался догнать вора, но это ему не удалось", — рассказал следователь.

Полицейские в тот же день задержали подозреваемого, который оказался 39-летним жителем Силламяэ, ранее уже наказывавшимся за подобные деяния. „Личность человека была быстро установлена благодаря записи видеонаблюдения, что помогло задержать его по горячим следам", — сказал Масленников и добавил, что туристу вернули велосипед вечером того же дня. ”Вор показал, куда он выкинул снаряжения для похода, и оно также было найдено и возвращено”, — добавил полицейский.

Предупреждение и раскрытие преступлений облегчает наличие камер наружного наблюдения.