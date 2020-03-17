Полиция: очередь на КПП в Икла растянулась на два километра. Это 3-4 часа

"Не позже, чем к завтрашнему утру, переход границы в Икла будет быстрее, возможно уже сегодня вечером", - сказал Кыплас и добавил, что полиция во вторник с обеда ищет дополнительные ресурсы, чтобы сократить возникшие очереди.

"Делаем со своей стороны всё, чтобы переход границы был быстрым и доставлял по возможности меньше неудобств", - заверил префект.

"По состоянию на полдень сегодняшнего дня пограничники не впустили в Эстонию 15 лиц, которые хотели побывать в нашей стране с туристическими целями. "В Эстонию впускаем только граждан страны и постоянных жителей", - отметил Кыплас.

Пропускаются в страну, помимо грузового транспорта, также иностранцы, которые направляются на родину транзитом через Эстонию. В основном, это шведы и финны.

На КПП в Икла осуществляется также медицинский контроль. "Сегодня был один человек с симптомами заболевания, которому пришлось пообщаться с медиками скорой помощи", - рассказал Кыплас и добавил, что это был не случай коронавируса.

Вчера ночью очередь на границе в Икла растянулась более чем на 5 км. "Один водитель фуры говорил даже о 10 км, но не знаю, правда ли это", - заметил префект.

С юга в Эстонию можно въехать также через КПП в Валга, Лилли и Мурати. Икла считается пограничным переходом с самой большой нагрузкой в Эстонии.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!