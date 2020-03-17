Полиция: очередь на КПП в Икла растянулась на два километра. Это 3-4 часа

Как сообщил глава Ляэнеской префектуры Кайдо Кыплас очередь на КПП в Икла (эстонско-латвийская граница) сейчас длиной немногим более двух километров.
"Не позже, чем к завтрашнему утру, переход границы в Икла будет быстрее, возможно уже сегодня вечером", - сказал Кыплас и добавил, что полиция во вторник с обеда ищет дополнительные ресурсы, чтобы сократить возникшие очереди.
"Делаем со своей стороны всё, чтобы переход границы был быстрым и доставлял по возможности меньше неудобств", - заверил префект.
"По состоянию на полдень сегодняшнего дня пограничники не впустили в Эстонию 15 лиц, которые хотели побывать в нашей стране с туристическими целями. "В Эстонию впускаем только граждан страны и постоянных жителей", - отметил Кыплас.
Пропускаются в страну, помимо грузового транспорта, также иностранцы, которые направляются на родину транзитом через Эстонию. В основном, это шведы и финны.
На КПП в Икла осуществляется также медицинский контроль. "Сегодня был один человек с симптомами заболевания, которому пришлось пообщаться с медиками скорой помощи", - рассказал Кыплас и добавил, что это был не случай коронавируса.
Вчера ночью очередь на границе в Икла растянулась более чем на 5 км. "Один водитель фуры говорил даже о 10 км, но не знаю, правда ли это", - заметил префект.
С юга в Эстонию можно въехать также через КПП в Валга, Лилли и Мурати. Икла считается пограничным переходом с самой большой нагрузкой в Эстонии.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Институт Коха предсказал, сколько продлится пандемия COVID-19
Вся правда о коронавирусе: сколько живёт зараза в организме
Почему у литовцев сдают нервы на немецко-польской границе
Почему собаке не место в квартире: что обнаружили ученые