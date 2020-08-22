Полиция — о спасении пожилой женщины: это настоящее чудо, провести 8 дней в лесу может быть не по силам даже молодым людям

"Сегодня около 9 часа утра нам позвонил человек, который живет летом в волости Куусалу, что он увидел во дворе своего дома пожилую женщину. Хозяин позвал женщину в дом и, так как он знал, что в этом районе ищут заблудившуюся женщину, он связался с Ида-Харьским отделением полиции. Хозяин предложил женщине завтрак и вскоре на место приехал патруль и скорая помощь.

По первой информации скорая помощь оценила состояние здоровья женщины как удовлетворительное, но на всякий случай доставила ее в больницу для проверки здоровья. Мы надеемся, что все в порядке и что Евгения скоро окажется дома.

Евгению искали с 15 августа, когда мы получили сообщение об ее исчезновении. Женщину искали дроном, вертолетом, собаками. Территория поиска была большая и вероятно, что Евгения постоянно передвигалась, надеясь самостоятельно выйти из хорошо известного ей леса. В поисках принимали активное участие добровольцы и мы благодарим всех людей, которые приходили искать Евгению.

Этот случай настоящее чудо, женщина большой молодец, провести восемь дней в лесу может быть не по силам даже молодым людям, полным сил. Здесь помогли и теплая сухая погода и наличие ягод, которыми женщина питалась. Также выяснилось, что опыт ночевки в лесу у женщины уже был, но она ранее находила выход из леса самостоятельно. Общаясь с Евгенией, выяснилось, что она видела круживший над лесом вертолет, но она осталась с воздуха незамеченной — на ней была темно-синяя куртка и зеленый платок. У женщины не было с собой мобильного телефона, чтобы сразу вызвать помощь. В случае, если вы заблудились в лесу, мобильный телефон — это главный помощник. Также просим всех любителей грибов и ягод и их близких — одевайтесь при походе в лес ярко, вам не надо маскироваться, как это делают охотники. Например, светоотражательный жилет будет отражать свет прожектора вертолета или фонарика и светиться, как новогодняя елка, и в темноте. Так вас можно будет легче найти. Человек, уставший от долгого хождения, без еды и питья, может не иметь уже сил, чтобы звать на помощь, поэтому хорошо иметь при себе свисток".