Полиция о потасовке из-за маски в торговом центре: недоразумения нельзя разрешать конфликтным путем(6)
Полиция получила за выходные дни по всей Эстонии огромное количество сообщений об игнорировании коронавирусных ограничений.
Полиция получила за выходные дни по всей Эстонии огромное количество сообщений об игнорировании коронавирусных ограничений.
Руководитель группы планирования стратегического штаба Департамента полиции и погранохраны Урмет Тамбре рассказал, что полиция не раз должна была приходить на помощь охранникам торговых центров.
"В части случаев полиция помогала охранникам объяснять находящимся за дверьми людям без масок, что у торговых центров есть право ввести соответствующее правило, при игнорировании которого посетители не впускаются. В ряде случаев мы помогали охранникам улаживать возникающие недоразумения", — сказал Тамбре.
"Каким бы ни было недоразумение, его нельзя разрешать в конфликтном ключе, а в случае применения физической силы полиция немедленно возбуждает дело", — сказал он, имея в виду вчерашнюю потасовку в торговом центре Rocca al Mare, когда 34-летний мужчина не захотел на входе в магазин надеть маску или прикрыть лицо и пошел на конфликт с охранниками.
"Ношение масок — маленький жест, которым мы ускорим возвращение к обычной жизни. Так что прошу: будем беречь друг друга!" — призвал Тамбре.
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