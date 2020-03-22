Полиция о чрезвычайном положении: активизировались мошенники, не все бары соблюдают ограничения по алкоголю

"В общем числе правонарушений мы особых изменений не заметили, та же ситуация по числу вызовов и в дорожном движении. Не заметили мы роста и случаев домашнего насилия", - сообщил в воскресенье, 22 марта, заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны Прийт Пяркна.

Однако Пяркна отметил, что активизировались мошенники. "Они ищут новые возможности. Теперь их аргумент воздействия - коронавирус и связанные с ним проверка здоровья, различные дезинфекции, тесты и так далее", - отметил Пяркна.

Также полицейские проверяют бары и пабы на предмет соблюдения ограничений в продаже алкоголя.

"Мы заметили, что некоторые бары разрешают компаниям собираться и употреблять свой алкоголь. Мы их предупредили и напомнили, что правила существуют для того, чтобы им следовать", - отметил Пяркна.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!