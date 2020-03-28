28.03.2020, 17:50

Полиция не штрафует водителей с просроченной медсправкой. Но в случае ДТП с точки зрения закона у них нет водительских прав


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Liiklusõnnetused järvevana teel
Liiklusõnnetused järvevana teel Foto: Kretel Kuusk

В связи с чрезвычайным положением в стране у водителей сейчас нет возможности продлить медицинскую справку. Хотя полиция не штрафует водителей с недействительной медицинской справкой, в случае ДТП нужно учитывать, что с точки зрения закона у них нет водительских прав.

"Министерство социальных дел в сотрудничестве с Департаментом шоссейных дорог сейчас ищет решение, как разработать автоматическое продление ставших недействительными в кризисный период медицинских справок до конца кризиса", — сказала ведущий чиновник охраны правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.

"Полиция не наказывает тех, у кого срок действия медицинской справки истек во время чрезвычайного положения. Но человек должен учитывать, что если на дороге что-то случится, то с точки зрения закона у него сейчас водительских прав нет", — добавила она.

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