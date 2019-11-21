Полиция не будет возбуждать уголовное дело по факту угроз Кае Каллас

Саарнийт сказал, что поскольку отправившие угрозы мужчины, по сегодняшним данным, не находятся в Эстонии и отсутствуют основания предполагать реальное исполнение угрозы, полиция вчера решила не начинать уголовное производство. "Несмотря на это, мы по-прежнему хотим побеседовать с этими людьми, чтобы выяснить мотивы сообщения", — сообщил Саарнийт.

"Мы собрали информацию из открытых источников и своих баз данных, пообщались с разными людьми, проверили множество адресов и связались с разными адресами электронной почты и телефонными номерами", — пояснил Саарнийт. Этой деятельностью полиция установила, что за использованным для угроз фейковым аккаунтом могут стоять три человека. "Наша цель в том, чтобы связаться с этими людьми, но это пока не удалось", — добавил Саарнийт.