11.08.2019, 19:44
Полиция нашла 52-летнего Игоря из Таллинна
обновлено в 20:35
Полиция сообщила, что Игорь был найден.
Полиция сообщила, что Игорь был найден.
В воскресенье в 19:12 полиция объявила Игоря в поиск, а уже в 19:36 передала, что он найден.
До этого Игорь пропал в Таллинне, последний раз его видели в Мустамяэ.
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