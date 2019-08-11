Полиция нашла 52-летнего Игоря из Таллинна

Полиция сообщила, что Игорь был найден.
В воскресенье в 19:12 полиция объявила Игоря в поиск, а уже в 19:36 передала, что он найден.
До этого Игорь пропал в Таллинне, последний раз его видели в Мустамяэ.
Полиция сообщила, что Игорь был найден.
В воскресенье в 19:12 полиция объявила Игоря в поиск, а уже в 19:36 передала, что он найден.
До этого Игорь пропал в Таллинне, последний раз его видели в Мустамяэ.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
СМИ узнали, зачем на горевшей подлодке были офицеры
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород
Вскрылся обман с сыном Меган Маркл и принца Гарри
Вице-министр образования и науки РК арестована