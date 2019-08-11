11.08.2019, 19:44

Полиция нашла 52-летнего Игоря из Таллинна

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обновлено в 20:35
rus.delfi.ee
EST 40
Полиция нашла 52-летнего Игоря из Таллинна
PPA

Полиция сообщила, что Игорь был найден.

В воскресенье в 19:12 полиция объявила Игоря в поиск, а уже в 19:36 передала, что он найден.

До этого Игорь пропал в Таллинне, последний раз его видели в Мустамяэ.

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