Полиция напоминает: используйте электронное бюро самообслуживания и бережно храните ПИН-коды

Если конверт с кодами ID-карты или карты вида на жительство пропал, а ПИН-коды не вспомнить, то новые пароли можно получить только в порядке живой очереди в бюро обслуживания и для получения этой услуги нельзя заранее забронировать время. „Более половина клиентов, которые приходят за новыми паролями, не знает, что эта услуга облагается госпошлиной в пять евро", — сказала Реккаро.

Полиция советует хранить конверт с паролями в надежном месте и постараться запомнить пароли. "Ни в коем случае нельзя надписывать пароли на ID-карту или хранить ID-карту и ПИН-коды вместе, чтобы в случае потери или кражи злоумышленник не смог бы воспользоваться документом в преступных целях", — добавила Тийна Реккаро.

Если полученные вместе с ID-картой пароли сложно запомнить, их можно изменить на сайте https://www.id.ee/ru/artikkel/poryadok-izmeneniya-pin-kodov-i-puk-koda-2, но следует избегать очевидных комбинаций, например, даты рождения, 0000, 1234 и т.п.

Если срок действия ID-карты или карты вида на жительство подходит к концу, то подать ходатайство о новом документе можно самостоятельно через компьютер или смартфон в бюро самообслуживания, а затем прийти за готовым документом в заранее забронированное время https://broneering.politsei.ee/.

„Позаботимся о здоровье друг друга. Мы делаем все от себя зависящее, чтобы посещение бюро обслуживания было для нашим клиентов безопасно. Клиентов просим ни к коем случае не приходить в бюро обслуживания с симптомами заболевания или имея обязанность самоизоляции. Если прийти в забронированное время нет возможности, просим аннулировать посещение и забронировать новое время. Если в случае посещения выяснится, что человек должен находиться в это время в самоизоляции, мы передадим эту информацию в Департамент здоровья, который может начать делопроизводство", — добавила Реккаро.

Тийна Реккаро напоминает, что паспорт не является обязательным документом и если ваша работа не связана с поездками, то спешки с ходатайством о новом паспорте, если старый просрочен, нет.