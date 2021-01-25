Полиция "накрыла" банду наркоторговцев, поставлявших запрещенные вещества в Таллинн

Согласно обвинению, наркотики ввозились легковыми автомобилями и рейсовыми автобусами из Испании, Германии, Латвии и Литвы для перепродажи в Эстонии, в основном в Таллинне, передает RusERR.

Оптовая стоимость наркотиков, ввезенных группировкой в Эстонию в период с лета 2018 по лето 2020 года, составляет около 2,1 млн евро, а розничная стоимость — около пяти миллионов. Речь идет как минимум о 263 кг марихуаны, килограмме кетамина, 2,4 кг кокаина, а также MDMA в количестве свыше 6000 таблеток и примерно двух килограммах в виде кристаллизованного вещества.

В группировку входили молодые люди, в основном в возрасте от 20 до 30 лет, а возглавляли ее два гражданина Грузии.