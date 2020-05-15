Полиция наказала кондитерскую 12 000 евро за нелегально работавших украинок. Суд штраф аннулировал

Гражданки Украины Карина (22) и София (22) пработали в фирме в 2018-2019 гг по два месяца и один месяц соответственно.

По словам производственного руководителя фирмы Лейво Вейманна (EKRE), он думал, что у девушек все бумаги в порядке. Перед тем, как отправиться в опуск, девушки на всякий случай обратились в полицию и выяснилось, что они находятся в стране нелегально и должны уехать.

Фирма помогла девушкам уехать и приехать снова уже на законных основаниях. По приезду они вновь приступили к работе в Pagarini, и на это раз с документами все было в порядке. В мае 2019 году они уволились по собственному желанию. ”Задним числом я понимаю, что они, наверное думали, что запись о краткосрочной регистрации работы и есть виза”, — сказал Вейманн полиции. Владельцем и руководителем фирмы является Рагнар Пухк.

Лыунаская префектура наказала Pagarini OÜ штрафом в размере 12 000 евро, аргументируя это высоким общественным интересом. По мнению полиции, к нарушениям требований об иностранной рабочей силе нельзя относиться легкомысленно и обществу нужно дать четкий сигнал, что подобное поведение законодательством осуждается.

Суд аргументировал это тем, что при вынесения наказания юридически лицам следует исходить из принципа дериватной ответственности. То есть фирма несет ответственность только в случае, если ее руководитель или компетентный представитель виновен в совершении противоправного деяния.

В данном же случае проверить законность оснований для пребывание в стране должен был работодатель, то есть Pagarin OÜ, но не его работники.

По данным издания, некоторые юристы видят в действующем законодательстве проблему и Министерство юстиции занимается поиском решений. Одним таким решением может стать отказ от требования деривации. В этом случае фирмы будут нести ответственность и в случае неисполнения обязанности предприятия ее руководителем или компетентным представителем. Действия руководителя фирмы оснований для наказания его самого не дают.

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