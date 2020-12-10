Полиция нагрянула с проверкой в церкви: некоторые люди были без маски и не соблюдали дистанцию
В воскресенье полицейские наведались в церкви, чтобы посмотреть, как их посетители соблюдают установленные правила, пишет Maaleht.
В воскресенье полицейские наведались в церкви, чтобы посмотреть, как их посетители соблюдают установленные правила, пишет Maaleht.
Всего было проверено около 90 церквей по всей Эстонии. Полиция отмечает, что в большинстве приходов люди носили маски, держали дистанцию, также имелись и дезинфицирующие средства.
Тем не менее, некоторые посетители держались слишком близко друг к другу и были не в масках. С такими людьми была проведена разъяснительная беседа.
Полиция просит всех в этот предпраздничный период следовать правилам и во время посещения церкви.
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