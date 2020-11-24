Полиция начала производство о проступке в отношении Майлис Репс

По данным прокуратуры, ни бывший министр образования Майлис Репс, ни журналисты Õhtuleht не совершили криминальных деяний. Однако против Репс полиция возбудила дело о проступке на основании статьи Закона о борьбе с коррупцией.
Дело о проступке возбуждено для расследования возможного нарушения со стороны Репс.
Напомним, что неделю назад издание Õhtuleht написало, что министр образования и науки Майлис Репс ненадлежащим образом использует имущество и рабочую силу министерства, позволяя министерскому водителю возить своих детей. Бывший водитель Министерства образования рассказал изданию, что возил детей министра образования Майлис Репс больше, чем ее саму.
20 ноября Репс подала в отсавку.
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