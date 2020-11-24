24.11.2020, 11:50

Полиция начала производство о проступке в отношении Майлис Репс

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EST
Mailis Reps ütleb, et ministrina on ta väga ettevaatlik, viisakalt öeldes väga vastu sellele, et isegi arutataks õppemaksu kehtestamist. Avaliku finantseerimise surve väheneb sellega kohe ja asendub erasektori ehk inimese enda rahakotiga.
Mailis Reps ütleb, et ministrina on ta väga ettevaatlik, viisakalt öeldes väga vastu sellele, et isegi arutataks õppemaksu kehtestamist. Avaliku finantseerimise surve väheneb sellega kohe ja asendub erasektori ehk inimese enda rahakotiga.Foto: Andres Putting

По данным прокуратуры, ни бывший министр образования Майлис Репс, ни журналисты Õhtuleht не совершили криминальных деяний. Однако против Репс полиция возбудила дело о проступке на основании статьи Закона о борьбе с коррупцией.

Дело о проступке возбуждено для расследования возможного нарушения со стороны Репс.

Напомним, что неделю назад издание Õhtuleht написало, что министр образования и науки Майлис Репс ненадлежащим образом использует имущество и рабочую силу министерства, позволяя министерскому водителю возить своих детей. Бывший водитель Министерства образования рассказал изданию, что возил детей министра образования Майлис Репс больше, чем ее саму.

20 ноября Репс подала в отсавку.

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