Полиция начала производство о проступке в отношении Майлис Репс

Дело о проступке возбуждено для расследования возможного нарушения со стороны Репс.

Напомним, что неделю назад издание Õhtuleht написало, что министр образования и науки Майлис Репс ненадлежащим образом использует имущество и рабочую силу министерства, позволяя министерскому водителю возить своих детей. Бывший водитель Министерства образования рассказал изданию, что возил детей министра образования Майлис Репс больше, чем ее саму.

20 ноября Репс подала в отсавку.

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