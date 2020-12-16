Полиция: каждую неделю около 10 возвращающихся из России пытаются нарушить режим изоляции

В целях предотвращения распространение коронавируса, прибывающие в Эстонию из России в течение десяти дней должны находиться в самоизоляции. Порой это требование не выполняется, и человек, который должен был оставаться дома, снова пытается пересечь границу, сообщает "Актуальная камера".

Полиция регистрирует все такие случаи, а Департамент здоровья может наложить штраф в размере до 9600 евро на человека, нарушившего требование об изоляции.

"Если мы видим, что человек, который должен оставаться дома или по месту жительства, все же прибывает на границу до окончания периода самоизоляции, то мы фиксируем такой случай и передаем данные в Департамент здоровья для принятия решения о наложении штрафа. Каждую неделю в поле нашего зрения оказываются около 10 таких людей, которые неоднократно пересекают границу. Подобные проверки мы осуществляли и раньше, но в последнее время стали уделять этому больше внимания", — прокомментировал представитель Нарвского погранпункта Янис Лепасаар.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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