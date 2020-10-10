Полиция ищет таинственную спасительницу: помогите найти женщину, которая до прибытия медиков делала массаж сердца полицейскому

26 августа вечером полицейский Лыунаской префектуры в свободное от работы время занимался спортом в Выру в парке Корели, когда у него неожиданно произошло нарушение здоровья. Без сознания упавшему на землю мужчине сразу пришли на помощь два мальчика, которые позвонили по номеру экстренной помощи. Им в свою очередь пришла на помощь женщина, которая начала оживлять нуждающегося в помощи. Она делала это до прибытия медиков.

Хотя мужчина, у которого произошло нарушение здоровья, тогда был между жизнью и смертью, к настоящему моменту он восстановился и, по словам экспертов, во многом именно благодаря женщине, которая быстро и умело сделала ему массаж сердца.

Полиция пыталась выяснить, кто это таинственная благодетельница, но до сих пор безрезультатно. Женщина, которая спасла жизнь человека, была в возрасте примерно 40-50 лет и с черными волосами, была одета в штаны и светлую куртку.

Если кто-то знает, кто могла бы быть эта таинственная благодетельница, полиция просит сообщить об этом на странице Лыунаской префектуры в социальной сети или по электронной почте kommunikatsioon@politsei.ee, чтобы выразить большую благодарность непосредственно самой благодетельнице.

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