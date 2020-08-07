Полиция ищет 25-летнего Стена из Эльва

Полиция просит помощи в поисках 25-летнего Стена, который покинул во вторник свой дом в Эльва на улице Лаулику.
Он покинул свой дом и ушел в неизвестном направлении. По словам близких, он ушел без телефона и личных вещей, так и не сказав, куда направляется.
Друзья и родственники не знают, куда он ушел. Полиция проверяет различные места, как в Эльва, так и в Тарту. Поиски продолжаются.
Рост Стена 172 сантиметра. У него короткие темно коричневые волосы, небольшая шетина. На нем была серая футболка, синие штаны и серые кроссовки Nike.
Если вы знаете местонахождение Стена, то звоните 112.
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