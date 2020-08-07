07.08.2020, 22:45

Полиция ищет 25-летнего Стена из Эльва

 (2)
EST 9
Полиция ищет 25-летнего Стена из Эльва
Стен

Полиция просит помощи в поисках 25-летнего Стена, который покинул во вторник свой дом в Эльва на улице Лаулику.

Он покинул свой дом и ушел в неизвестном направлении. По словам близких, он ушел без телефона и личных вещей, так и не сказав, куда направляется.

Друзья и родственники не знают, куда он ушел. Полиция проверяет различные места, как в Эльва, так и в Тарту. Поиски продолжаются.

Рост Стена 172 сантиметра. У него короткие темно коричневые волосы, небольшая шетина. На нем была серая футболка, синие штаны и серые кроссовки Nike.

Если вы знаете местонахождение Стена, то звоните 112.

Читайте также: