Полиция и спасатели проведут совместные проверки в квартирных домах

„Может казаться, что хранить велосипед в подъезде вполне безопасно, но опытный вор может украсть даже пристегнутый велозамком велосипед за несколько минут. Статистика также подтверждает, что все больше велосипедов крадут именно из подъездов. Оставлять велосипед в неохраняемых и легко открывающихся в кладовках или подвалах также небезопасно", — сказал ведущий следователь Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Атспол.

Он добавил, что жители квартирных домов могут многое сделать для защиты своего имущества и предотвращение велосипедных краж. „Мы советуем хранить велосипеды непосредственно в жилом помещение или в закрытой на надежный замок кладовке", — сказал Атспол.

Число краж велосипедов в этом году по сравнению с тем же периодом прошлого года значительно выросло. По состоянию на 8 июня в этом году по всей Эстонии было украдено 177 велосипедов, из них из подъездов — 69 велосипеда, за тот же период прошлого года 149 велосипедов, из них из подъездов — 35 велосипедов.

Внимание воров в первую очередь привлекают такие дома, из окон подъезда которых хорошо видны оставленные там велосипеды. "Зайти в подъезд и совершить кражу достаточно легко. Например, дверь подъезда может быть открыта, также дверь часто открывают сами жильцы по звонку на домофон. Украсть что-то из подъезда проще, чем на улице, потому в подъезде гораздо легче остаться незамеченным", — пояснил капитан полиции Кайдо Атспол.

Если велосипед украден, об этом следует сообщить в полицию, заявление можно подать и через сайт полиции. Вероятность вернуть украденный велосипед выше, если на раме велосипеда есть сделанная владельцем пометка, а также наличие в квартирном товариществе камер наблюдения.

„Хранящиеся на лестничных клетках предметы и велосипеды являются препятствием при эвакуации, и при опасной ситуации люди могут о них споткнуться и упасть, — предупреждает руководитель бюро превенции Северного спасательного центра Рейли Кулль. — Эвакуация должна проходить очень быстро, поэтому очень важно, чтобы на пути не было никаких препятствий. Также хранящиеся в подъезде вещи могут стать препятствием для спасателей или скорой помощи. Происходят также случаи, когда в подъездах горят коляски, колёса велосипедов и так далее, из-за чего пути эвакуации, а именно лестница, задымляется и тогда сложно быстро выйти из здания. Нужно помнить, что подъезд — это единственный путь эвакуации в квартирных домах, поэтому к этому нужно относиться очень серьёзно”.