Полиция и сотрудники Департамента здоровья будут патрулировать магазины и кафе(2)
Полицейские и представители Департамента здоровья будут патрулировать места с высоким риском заражения коронавирусом, передает rusERR.
Полицейские и представители Департамента здоровья будут патрулировать места с высоким риском заражения коронавирусом, передает rusERR.
"Патрулирование будет осуществляться в местах, которые в Департаменте здоровья оцениваются как имеющие высокий риск заражения. Наряду с торговыми центрами, развлекательными учреждениями и местами общепита больше внимания будет уделяться общественному транспорту", — сообщил старший комиссар Департамента полиции и погранохраны Таго Трей.
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