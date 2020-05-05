Полиция и МуПо 9 мая будут следить за возможными местами скопления народа

Пресс-секретарь Муниципальной полиции Меэли Хунт пояснила, что МуПо в выходные работает увеличенными силами, поскольку в выходные нужно проверять игровые и спортивные площадки и места сбора молодежи. "При необходимости мы можем переставить патрули и дать новые рабочие задания", — добавила Хунт.

Обычно в дневное время работает в среднем 10 патрулей МуПо, так же и 9 мая, поскольку мероприятий в память павших во Второй мировой войне в этом году не будет.

Руководитель Кесклиннаского отделения Пыхьяской префектуры Кайдо Саарнийт подтвердил то же самое, что полиция на будущей неделе будет проверять выполнение правил чрезвычайного положения во всей Эстонии. "Большая часть работы полиции сейчас и связана с проверкой соблюдения ограничений на сбор и передвижение. Для этого мы во всей Эстонии увеличили количество патрулей приблизительно в два раза, что означает, что в сутки обеспечивает общественный порядок примерно 150 патрулей. В выходные работает до 200 патрулей", — рассказал Саарнийт.

Полиция каждые выходные следит за местами, где люди, очевидно, могут собираться. "Важно соблюдать правило 2 + 2, которое помогает ограничить распространение вируса. Прежде всего люди могут, соблюдая правила чрезвычайного положения, позаботиться о своем здоровье и здоровье близких", — подчеркнул Саарнийт.

Если кто-то не понимает важности выполнения правил чрезвычайного положения и игнорирует и указания полиции, к нему можно применить штраф или начать делопроизводство о проступке. "Большинство людей понимают очень хорошо, почему избегание контактов сейчас важно, и, передвигаясь на улице, держат требуемую дистанцию. Полиция советует избегать походов, которые не являются необходимыми, и избегать мест, где передвигается больше людей", — напомнил Саарнийт.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!