Полиция: дети – главные герои сегодняшнего дня!

Герой — это ребенок, которых замечает, что кому-то нужна помощь, и сообщает об этом взрослым или помогает сам, как знает и умеет. В год дети сообщают в Центр тревоги о нуждающихся в помощи людях почти 2600 раз, то есть делают примерно 215 звонков в месяц.

Дети обращаются в полицию по разным причинам. По словам лейтенанта полиции Нурмели Михрахович, дети часто сообщают о насилии в близких отношениях и зачастую эти случаи, к сожалению, связаны и с употреблением родителями алкоголя. Дети также просят помощи, когда замечают, что унижают или издеваются над кем-то из их друзей, а также ищут помощи своим друзьям и их семьям, когда в семьях применяется насилие.

"Например, в полицию позвонил 11-летний ребенок, который попросил помощи полицейских, так как боялся своего агрессивного пьяного отца, который ломился в комнату. Полицейские отреагировали на вызов и отвезли отца на вытрезвление. Ребенок, попавший в такую сложную ситуацию, поступил правильно, позвав на помощь, потому что чувствовал себя в опасности. Тем более, что это опасность исходила от отца, который обязан обеспечивать своему ребенку безопасность", — сказала Митрахович.

Дети сообщают полиции также о пожилых людях, которые заблудились и не знают, где они и куда идти. Например, к полицейским обратился 16-летний подросток, который хотел помощь пожилой женщине лет 70, которая не помнила, где она живет. Полицейские прибыли на место, выяснили место жительства женщины и доставили ее домой.

Каждый такой поступок можно назвать героическим, потому что так можно спасти чью-то жизнь.

"Спасибо всем детям за доверие, которые вы оказываете нам каждый раз, когда обращаетесь в полицию за помощью!" — сказала Нурмели Митрахович.

Каждый ребенок, у кого-то случилось какая-то беда, или который заметит нуждающегося в помощи человека, может смело позвонить на номер помощи детям 116 111 или в Центр тревоги на номер 112.