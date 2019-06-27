Полиция будет усиленно работать для того, чтобы Праздник песни и танца прошел безопасно

На певческом поле и на стадионе ”Калев” открыты полицейские пункты, в которых будут собраны найденные вещи. Более ценные находки, такие как документы и мобильные телефоны, полиция фотографирует и выкладывает на созданной в Facebook странице мероприятия. Найденные вещи будут ждать хозяев на стадионе ”Калев” в до вечера субботы и на певческом поле до вечера воскресенья. Затем находки будут отвезены в отделения полиции.

По словам начальника охраны праздника песни и танца Эйнара Лилло, все гости должны ознакомиться с правилами внутреннего распорядка, чтобы во время контроля безопасности при входе на территорию мероприятия избежать лишнего ожидания и неудобных сюрпризов.

”В воротах следует учесть затраты времени, которое пойдет на проверку сумок. Рекомендуем до прихода на праздник осмотреть свою сумку, чтобы там не было ничего такого, от чего придется отказаться в воротах — будь то стеклянная тара или иные запрещенные предметы. В случае дождливой погоды рекомендуем взять с собой на праздник дождевики и просим обязательно оставить дома зонтики, которые закрывают обзор другим посетителям. Домашних питомцев следует оставить дома, а фотолюбителям напоминаем, что запуск дронов также не допускается”, — пояснил Лилло.

Во время праздника песни и танца для обеспечения безопасности участников праздника запрещается запуск беспилотных летательных аппаратов в радиусе 500 метров от мест проведения концертов, а также и в районе шествия. В других местах дроны следует запускать в соответствии с Законом об авиации, подав для этого ходатайство о предоставлении разового разрешения и согласовав полёт с Департаментом воздушного транспорта.

В шествии, которое начнется в субботу, 6 июля, в 13 часов от центра Таллинна примут участие приблизительно 45 000 участников праздника и в последующем за этим празднике песни примут в качестве участников или зрителей участие около 100 000 человек. Шествие, которое продлится несколько часов, существенно ограничит дорожное движение в центре и на Пирита теэ. В дни концертов певческого праздника для общественного дорожного движения будут закрыты Нарвское шоссе — Пирита теэ — отрезок дороги на улице Турба, также будет запрещена парковка в окрестностях певческого поля.

Все участники движения должны уже заблаговременно учитывать ограничения, связанные с временно реорганизованным в первую неделю июля дорожным движением и парковкой. Для того, чтобы все участники праздника после праздничных концертов добрались домой безопасно, следует считаться с ограничениями и заторами в дорожном движении и после окончания концертов праздника песни и танца. Водителей автомобилей просят выбирать альтернативные пути или пользоваться по возможности общественным транспортом. Подробная информация о реорганизации движения и парковки находится по адресу www.parkimine.ee.

По словам руководителя Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саарнийта, за шествием будут следить более сотни полицейских в форме и штатском. Более крупные перекрестки обезопасят бетонными препятствиями, также привлечены спасательные автомобили добровольцев и регулировщики движения.

”Рекомендуем как участникам шествия, так и зрителям вести себя по отношению друг к другу вежливо и внимательно. Глупая шутка может повлечь за собой очень серьезную реакцию полиции. Надеемся, что шествия пройдет успешно. Но если кто-то заметит нарушение общественного порядка, сообщите об этом охраняющим мероприятие людям. Если поблизости не будет ни одного человека в форме, то о нарушении порядка следует сообщить по номеру экстренной помощи 112”, − сказал Саарнийт.

Каждый участник праздник может сам многое сделать для того, чтобы праздник прошел безопасно. В многолюдных местах следует считаться с другими и быть внимательными. ”Обязательно нужно следить за личными вещами. Вместе с коллегами из партнерских учреждений мы относимся по соображениям безопасности очень серьезно к оставленным без надзора сумкам и предметам и это может вызвать у участников праздника напрасную тревогу”, − добавил Саарнийт.