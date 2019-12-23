Полиция бросила дополнительные силы на охрану рождественского рынка в Таллинне

В Эстонии уровень террористической угрозы остается низким, но несмотря на это во время праздников улицы Талллинна патрулируют больше полицейских, чем обычно.

"На рождественском рынке усилены наряды, в рождественский период полицейских на улицах больше, чем в обычное время, потому что на массовых мероприятиях собирается много людей. Если их больше, чем обычно, мы и высылаем дополнительные патрули, чтобы в случае нарушения порядка можно было оперативно среагировать", — объяснил оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Рааво Ярва.

За порядком на рождественском рынке следят также охранные фирмы, муниципальная полиция и управа города, на площади установлены камеры, и почти все въезды на рынок преграждают бетонные голуби.

"В целом ситуация довольно спокойная. Каких-то ЧП не было. Обычно у наших полицейских спрашивают, например, где находится та или иная улица. Значительная часть посетителей рождественского рынка — это туристы, они смело обращаются к полицейским за помощью", — добавил Ярва.