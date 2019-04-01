01.04.2019, 14:25

Полиция благодарит: в Тарту прохожая заметила блуждавшую по улицам 6-летнюю девочку, которая ушла из дома

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rus.delfi.ee
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Rekordiliselt soe ilm Tartus 09.04.18
Foto on illustreerivFoto: Anni Õnneleid

Лыунаская префектура публикует на своей странице в Facebook благодарность Лауре, которая в субботу утром по пути на работу заметила гулявшую по улице 6-летнюю девочку. Девочка была одета в шорты и сказала Лауре, что идет в детский сад.

"В субботу утром в Тарту идущая на работу девушка заметила впереди себя бегущую в сторону центра города девчушку. Девушке показалось странным, что маленькая девочка в шортах рано утром в одиночку бродит по городским улицам. Она на всякий случай поинтересовалась, куда ребенок идет и где его родители. Ребенок сказал, что идет в детский сад. Но была суббота, выходной от детского сада…

Поэтому девушка не стала дольше ждать с вызовом помощи и сообщила о ребенке в полицию. Поскольку девушка работала в кафе поблизости, до прибытия патруля она отвела ребенка туда в тепло и радушно дала ей кусочек торта полакомиться.

Полиция взяла ребенка под свою опеку и стала выяснять, кто ее родители и где ее дом. В то же время по номеру экстренной помощи уже позвонила обеспокоенная мать, которая сообщила о пропаже 6-летней дочери. Ребенок мог пойти куда угодно и к этому моменту отошел от дома примерно на 800 метров. Но благодаря молодой девушке, которая заметила ребенка бродящим по городу и убедилась, что речь идет о нуждающемся в помощи ребенке, мы смогли передать матери радостное известие, что с ребенком все в порядке и машина с сине-белыми мигалками уже скоро привезет его обратно домой.

Спасибо тебе, Лаура! Твой острый взгляд и доброе сердце для всех пример!"

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