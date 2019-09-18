Полицейский открыл огонь по коллегам в Москве: один убит, другой тяжело ранен(7)
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
Мужчина, которого подозревали в получении взятки, открыл огонь по правоохранителям в ходе задержания на станции метро "Рязанский проспект".
Как сообщает на своем сайте столичный главк МВД, пострадавшего полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии.
Устроивший перестрелку сотрудник отдела собственной безопасности управления по охране метрополитена был задержан.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Правоохранители также дадут оценку действиям должностных лиц, планировавших и проводивших оперативно-розыскные мероприятия в отношении подозреваемого.
"Главное управление собственной безопасности МВД России по поручению руководства министерства проводит проверку обстоятельств нападения на двух сотрудников службы собственной безопасности на станции метро "Рязанский проспект" в городе Москве", — говорится в сообщении МВД.
Сотрудник полиции подозревался в получении взятки в размере 2 тыс. рублей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Как отмечается, он подозревался в попытке получить взятку у человека без документов.
Уточняется, что если бы данная информация была подтверждена, на мужчину могли бы завести дело по ст. 291.2 УК РФ о мелком взяточничестве. Тогда ему грозил бы штраф в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года.
Теперь же преступнику грозит наказание пожизненное заключение.
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