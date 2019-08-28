Полицейский контроль: во всех магазинах в Пярну продавали сигареты несовершеннолетним

К проверке полиция привлекла 17-летнего молодого человека. Под присмотром полицейского он попытался приобрести в четырех магазинах табачные изделия, что ему удалось.
Полиция отмечает, что и раньше проводила подобный контроль, и продавцы часто не проверяют документы и вообще не пытаются убедиться в их совершеннолетии.
Контрольная закупка проводится тогда, когда полиция получает информацию о том, что магазин возможно продает несовершеннолетним алкоголь . и сигареты. После контроля не следует наказания, а товар возвращают, но при постоянных нарушениях может последовать лишение разрешения на продажу.
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