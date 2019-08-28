28.08.2019, 17:02

Полицейский контроль: во всех магазинах в Пярну продавали сигареты несовершеннолетним

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Sigaretid
SigaretidFoto: Priit Simson

В понедельник полицейские проверили четыре магазина в Пярну, в ходе чего выяснилось, что ни в одном из них у несовершеннолетних не спросили документы при покупке сигарет.

К проверке полиция привлекла 17-летнего молодого человека. Под присмотром полицейского он попытался приобрести в четырех магазинах табачные изделия, что ему удалось.

Полиция отмечает, что и раньше проводила подобный контроль, и продавцы часто не проверяют документы и вообще не пытаются убедиться в их совершеннолетии.

Контрольная закупка проводится тогда, когда полиция получает информацию о том, что магазин возможно продает несовершеннолетним алкоголь . и сигареты. После контроля не следует наказания, а товар возвращают, но при постоянных нарушениях может последовать лишение разрешения на продажу.

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