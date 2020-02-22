Полицейский из Эстонии решил найти себе пассию через Tinder, но перегнул палку(11)
Издание Eesti Ekspress рассказывает, как один молодой эстонский полицейский (24) решил найти себе пассию посредством приложения для знакомств Tinder.
Издание Eesti Ekspress рассказывает, как один молодой эстонский полицейский (24) решил найти себе пассию посредством приложения для знакомств Tinder.
К делу он подошел с юмором, поэтому загрузил в приложение фотографию, на которой он позирует в форме на фоне служебного автомобиля сине-белой расцветки, и снабдил ее надписью: ”Ты когда-нибудь произносила фразу ”Fuck the police”? Теперь у тебя есть эта возможность!”
Через какое-то время информация о фотографии дошла до его начальников, которые не оценили ”креатив”. Они провели с подчиненным беседу и объяснили, что эстонским стражам правопорядка представлять себя в подобном контексте не следует. Мужчина свою ошибку признал и удалил фото. Он и сейчас продолжает работать в полиции. Выговора он не получил, и никаких других санкций тоже не последовало.
Успел ли мужчина найти кого-то через Tinder, изданию неизвестно.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Унизив девочку, учительница не ожидала такой реакции класса
Не выбрасывайте лотки из-под яиц: они могут очень пригодиться
Итоги зимнего трансферного окна 2020 года в РПЛ
Врач развеял миф о курении и занятиях спортом