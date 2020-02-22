Полицейский из Эстонии решил найти себе пассию через Tinder, но перегнул палку

К делу он подошел с юмором, поэтому загрузил в приложение фотографию, на которой он позирует в форме на фоне служебного автомобиля сине-белой расцветки, и снабдил ее надписью: ”Ты когда-нибудь произносила фразу ”Fuck the police”? Теперь у тебя есть эта возможность!”

Через какое-то время информация о фотографии дошла до его начальников, которые не оценили ”креатив”. Они провели с подчиненным беседу и объяснили, что эстонским стражам правопорядка представлять себя в подобном контексте не следует. Мужчина свою ошибку признал и удалил фото. Он и сейчас продолжает работать в полиции. Выговора он не получил, и никаких других санкций тоже не последовало.

Успел ли мужчина найти кого-то через Tinder, изданию неизвестно.