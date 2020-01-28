Полицейский Игорь Миловидов о президентской награде: меня разыграл прокурор, сообщив, что "я попался"

”Очень удивлён, что именно я удостоен в этом году награды от президента. Никогда раньше не думал, что работа нашей службы и в том числе моя работа будет оценена на таком высоком уровне. Это очень большая честь”, — сказал ведущий следователь криминального бюро Идаской префектуры.

Полицейский был по рабочему вопросу в архиве, когда ему первым позвонил прокурор и шутя сказал, что он попался. ”Сначала я не понял, о чём вообще идёт речь и даже потом, когда прокурор пояснил, почему он позвонил, и поздравил меня, всё происходящее казалось мне чем-то невероятным”, — рассказал полицейский, не скрывая, что ещё не совсем отошёл от приятного шока. ”А сейчас мой телефон разрывается от звонков”, — сказал, улыбаясь, Игорь.

Всего президент отметила 114 человек. Государственные знаки отличия она вручит 21 февраля в Таллинне.