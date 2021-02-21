"Полицейский будит и говорит: господин, вы голый". RusDelfi поговорил с Gameboy Tetris о дипломе сварщика, Моргенштерне и сольной карьере

Павел Бочаров или Gameboy Tetris солист группы 5MIINUST. У главного музыкального коллектива Эстонии нет четко выраженного фронтмена, но мелодичный голос с нотками русского акцента можно узнать с любого радиоприемника. (Cейчас на каждом клипе в Youtube от 2 до 3 миллионов просмотров). Павел долго шел к рекламным контрактам и всеэстонской любви, а именно песня "Привет, город Нарва!" заставила говорить о Паше, как о звезде нашей поп-сцены.

Журналист RusDelfi Виталий Бесчастный поговорил с Павлом про эстонский язык. Например, жена Gameboy Tetris — эстонка, а первый год они общались на языке жестов — так как он еще не владел языком. Мы вспомнили и передачу "Tetris" на Raadio 2, где Паша и его соведущий Рома рассказывают о российской музыке. Удивительно, что только на этой эстоноязычной станции можно послушать творчество современных артистов из России: ATL, Хаски, Obladaet и других представителей новой школы. Также обсудили Моргенштерна, книги Стругацких, профтехучилище, заработки в коронавирусное время и планы на сольную карьеру.

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Фрагменты беседы

Ты рассказывал, что кем только не работал.

Я нигде не задерживался. Никогда не старался… Доводил до критической черты и шел работать, так как уже некуда было деваться.

Чем занимался, когда не работал?

Я долгое время организовывал концерты. Привозил сюда артистов. Это такая работа, когда ты можешь один месяц очень хорошо заработать, а в другой вообще ничего.

Кого привозил?

Мы делали серию мероприятий. Пять лет каждый месяц устраивали концерты в разных клубах. Параллельно привозил различных русских артистов, чаще всего рэперов — ”Чемодан”, например. Такая музыка была актуальна лет 8 назад.

Сейчас пацанский рэп уже не слушают.

Вообще не слушают. Музыка должна меняться, это правильно.

Ты задумывался когда-нибудь о высшем образовании?

Честно говоря, нет. Никогда. Я из непростой семьи. У нас не стояло таких задач, не было таких приоритетов. Может, родители об этом и думали, но действительность была совсем другая.