"Полицейский будит и говорит: господин, вы голый". RusDelfi поговорил с Gameboy Tetris о дипломе сварщика, Моргенштерне и сольной карьере(1)
Слушайте подкаст RusDelfi с артистом, продюсером и музыкантом Gameboy Tetris.
Слушайте подкаст RusDelfi с артистом, продюсером и музыкантом Gameboy Tetris.
Павел Бочаров или Gameboy Tetris солист группы 5MIINUST. У главного музыкального коллектива Эстонии нет четко выраженного фронтмена, но мелодичный голос с нотками русского акцента можно узнать с любого радиоприемника. (Cейчас на каждом клипе в Youtube от 2 до 3 миллионов просмотров). Павел долго шел к рекламным контрактам и всеэстонской любви, а именно песня "Привет, город Нарва!" заставила говорить о Паше, как о звезде нашей поп-сцены.
Журналист RusDelfi Виталий Бесчастный поговорил с Павлом про эстонский язык. Например, жена Gameboy Tetris — эстонка, а первый год они общались на языке жестов — так как он еще не владел языком. Мы вспомнили и передачу "Tetris" на Raadio 2, где Паша и его соведущий Рома рассказывают о российской музыке. Удивительно, что только на этой эстоноязычной станции можно послушать творчество современных артистов из России: ATL, Хаски, Obladaet и других представителей новой школы. Также обсудили Моргенштерна, книги Стругацких, профтехучилище, заработки в коронавирусное время и планы на сольную карьеру.
Слушайте подкаст "Вопросы"!
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Фрагменты беседы
Ты рассказывал, что кем только не работал.
Я нигде не задерживался. Никогда не старался… Доводил до критической черты и шел работать, так как уже некуда было деваться.
Чем занимался, когда не работал?
Я долгое время организовывал концерты. Привозил сюда артистов. Это такая работа, когда ты можешь один месяц очень хорошо заработать, а в другой вообще ничего.
Кого привозил?
Мы делали серию мероприятий. Пять лет каждый месяц устраивали концерты в разных клубах. Параллельно привозил различных русских артистов, чаще всего рэперов — ”Чемодан”, например. Такая музыка была актуальна лет 8 назад.
Сейчас пацанский рэп уже не слушают.
Вообще не слушают. Музыка должна меняться, это правильно.
Ты задумывался когда-нибудь о высшем образовании?
Честно говоря, нет. Никогда. Я из непростой семьи. У нас не стояло таких задач, не было таких приоритетов. Может, родители об этом и думали, но действительность была совсем другая.
Как я понимаю, сложности были в оплате за обучение?
И это тоже. У меня еще два брата, которые частенько устраивали разные проблемы родителям.
Ты закончил 12 классов в школе и пошел работать?
Меня все равно родители отправили учиться в профтехучилище в Ласнамяэ. Я получил специальность ”сварщик”. И сварщиком я проработал один месяц. Кстати, когда я учился, наш мастер по сварке сказал мне сразу: ты не будешь работать сварщиком. Он увлекался психологией и давал задание — нарисовать какие-то штуки, после составлял наш психологический портрет. Вот так он и понял, что я не буду сварщиком.
Ты рассказывал, что проснулся пьяным на пляже голышом. При этом вокруг никого не было. Как это получилось?
Мне было лет 18-20. Была вечеринка. Уже ночь. Автобусы не ходили, на такси денег не было. Я настойчиво хотел пойти на пляж, но никто со мной не захотел. Это мне потом уже рассказали. Я отделился от всех и пошел на пляж. А следующее мое воспоминание — меня будут мужской голос, я открываю глаза, а надо мной стоит полицейский. Я понял, окей, я заснул на пляже. Полицейский говорит: господин, вы голый. Я смотрю, действительно, — голый. У меня портфель под головой и там все вещи. Не знаю, как так получилось.
И таких историй, скорее всего, у тебя было много в жизни.
Да, у меня была красочная юность.
Концертов нет, а корпоративы?
Очень мало. Мы с группой уже давно не выступали. Только на каких-то телевизионных проектах. Последний большой концерт — на Теллискиви осенью.
Как правило, артистам тяжело без концертов, как минимум с финансовой точки зрения.
Да. Но спасают какие-то рекламные проекты. Зарабатывать получается. Наконец-то создали хорошую систему, когда музыканты получают деньги с прослушиваний — Spotify, Youtube, плюс Eesti Autorite Ühing — получаем отчисления за проигрывание нашей музыки на радио.
Группа 5MIINUST— главный музыкальный коллектив Эстонии. Какие масштабы заработка у первой группы cтраны?
Возьмем хороший месяц. Обычно это июнь или июль. В неделю группа может заработать 10 000 евро на команду. Это за пятницу и субботу. (NB! в подкасте Павел ошибся — он сказал, якобы 10 тысяч может заработать каждый. Позже он позвонил и сказал, что это не так — RusDelfi).
Как вы делите заработок?
Мы делим все поровну. Плюс есть процент для менеджера — он по совместительству один из наших артистов.
***
Как тебе Моргенштерн?
Я его не понимаю. Я его слушал, в принципе, его музыка отвечает всем мировым трендам. Сейчас важен образ артиста. Его образ мне не нравится. Я не могу к нему привыкнуть. Он какой-то скользкий. Слушая его, мне кажется, он не всегда правду говорит. Его музыка — абсолютно не для меня.
Кого ты слушаешь из русских рэперов? Назови тех, кого знает большая аудитория. Понятно, что ты слушаешь очень много андерграундных музыкантов.
Масло Черного Тмина. Скриптонит. Хаски.
Смотришь российский Youtube?
Да, очень много. Иногда даже больше, чем Netflix.
Что смотришь?
У меня всегда обязательно к просмотру канал ”Редакция”. Прям классно, мне нравится. Юрия Дудя каждый выпуск смотрю. Мне очень нравится Kuji подкаст. Я думал немного о них, когда мы придумывали передачу на радио. Они обсуждают вообще все, что угодно. Еще и ведущие: один комик, другой ученый.
Какой последний выпуск запомнился у ”Редакции”?
Про "ангарского маньяка". Я люблю детективы, старый фанат ”Криминальной России”.
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