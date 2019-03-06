Полицейские упрекнули Осиновского за сугроб на крыше автомобиля

На фотографии, появившиеся в СМИ, отреагировал префект Пыхьяской префектуры Кристиан Яани, который отметил, что снег на крыше автомобиля может вызвать опасные для дорожного движения ситуации, и призвал людей чистить свою машину от снега, передает "Актуальная камера".

Руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Рогер Кумм добавил, что экономия пяти минут на то, чтобы очистить снег, могут стоить жизни.