Полицейские спасли закрытую в квартире кошку. Ее хозяина госпитализировали

Сегодня полицейские Кесклиннаского отделения полиции вместе с коллегами из Ветеринарно-Пищевого департамента помогли кошке, которая оказалась одна дома без присмотра из-за того, что ее хозяина госпитализировали.
В Ветеринарно-пищевой департамент поступило сообщение, что в одной квартире находится кошка, владелец которой находится на лечении в больнице, и поэтому кошка осталась без ухода.
Патруль полиции помог коллегам из департамента попасть в квартиру и забрать оттуда бедолагу. Сейчас котик находится в приюте, где ему тепло и сытно.
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