25.03.2020, 19:10

Полицейские спасли закрытую в квартире кошку. Ее хозяина госпитализировали


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Полицейские спасли закрытую в квартире кошку. Ее хозяина госпитализировали
Facebook: Põhja prefektuur

Сегодня полицейские Кесклиннаского отделения полиции вместе с коллегами из Ветеринарно-Пищевого департамента помогли кошке, которая оказалась одна дома без присмотра из-за того, что ее хозяина госпитализировали.

В Ветеринарно-пищевой департамент поступило сообщение, что в одной квартире находится кошка, владелец которой находится на лечении в больнице, и поэтому кошка осталась без ухода.

Патруль полиции помог коллегам из департамента попасть в квартиру и забрать оттуда бедолагу. Сейчас котик находится в приюте, где ему тепло и сытно.

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