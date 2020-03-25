Полицейские спасли закрытую в квартире кошку. Ее хозяина госпитализировали

В Ветеринарно-пищевой департамент поступило сообщение, что в одной квартире находится кошка, владелец которой находится на лечении в больнице, и поэтому кошка осталась без ухода.

Патруль полиции помог коллегам из департамента попасть в квартиру и забрать оттуда бедолагу. Сейчас котик находится в приюте, где ему тепло и сытно.