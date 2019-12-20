20.12.2019, 14:30
Полицейские проверяли у школьников отражатели и отправляли к директору. Это правильно? Опрос RusDelfi
Сегодня перед школой Вяэна-Йыэсуу полиция проверяла учеников на наличие отражателя. Об этом написала в популярной группе Фэйсбука EZ-дуны пользовательница Александра.
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