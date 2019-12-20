20.12.2019, 14:30

Полицейские проверяли у школьников отражатели и отправляли к директору. Это правильно? Опрос RusDelfi


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Полицейский вручает ребенку отражатель
Полицейский вручает ребенку отражательFoto: Andres Putting

Сегодня перед школой Вяэна-Йыэсуу полиция проверяла учеников на наличие отражателя. Об этом написала в популярной группе Фэйсбука EZ-дуны пользовательница Александра.

"Моих школьников (школа в Вяяна-Йыесуу) сегодня утром при входе в школу встречала полиция, проверяла светоотражатели. У кого не было, отправляли к директору. Считаю меру очень правильной и нужной к применению к каждой школе/саду", - пишет она (орфография и пунктуация сохранены - Прим. RusDelfi).

А как считаете вы? Правильно ли это? Поделитесь своим мнением в нашем опросе или комментариях!

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