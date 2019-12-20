Полицейские проверяли у школьников отражатели и отправляли к директору. Это правильно? Опрос RusDelfi

"Моих школьников (школа в Вяяна-Йыесуу) сегодня утром при входе в школу встречала полиция, проверяла светоотражатели. У кого не было, отправляли к директору. Считаю меру очень правильной и нужной к применению к каждой школе/саду", - пишет она (орфография и пунктуация сохранены - Прим. RusDelfi).

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