Полицейские проследят, носят ли люди маски в торговых центрах Таллинна и Харьюмаа

На выходных в публичных помещениях, на которые распространяются ограничения, можно будет видеть больше полицейских. Полицейские посещают как большие торговые центры Таллинна, например, Ülemiste, Kaubamaja и Rocca al Mare, так и маленькие магазины в Харьюмаа, общаются с людьми, призывают носить маски, чтобы избежать заражения, и в случае необходимости выдают маски тем, у кого их нет.

"Так как недавно люди получили зарплаты и набирает обороты покупка рождественских подарков, мы решили на выходных направиться в торговые центры, пообщаться с людьми и объяснить необходимость ношения маски. Если посмотреть на то, сколько новых случаев заражения прибавляется каждый день, и на показатели кумулятивной заболеваемости в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, то крайне важно, что каждый из нас делал все от себя зависящее, чтобы эти цифры уменьшились и вирус отступил", — сказал руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яани.

В субботу полицейские раздали 1237 масок и посетили 237 магазинов и торговых центров.

По словам префекта Кристиана Яани, по итогам субботы можно сказать, что в увиденное в Харьюмаа и Таллинне, в основном, радовало — большинство людей в магазинах и центрах носило маски, а также соблюдалось требование о соблюдении дистанции. „Очень многие люди благодарили полицейских за маску и были приятно удивлены, когда мы с ними общались и объясняли, почему ношение маски важно для всех нас. Были случаи, когда человек говорил, что забыл маску, или не носил маску по состоянию здоровья. Мы рады были видеть, что отказов от маски было мало", — сказал Яани.

Полицейские беседовали также с продавцами, сотрудниками торговых центров и охранниками. "Работники по обслуживанию клиентов, а также сотрудники охраны могут стать хорошим промером для посетителей в ношении маски. Например, Кесклиннаское отделение полиции вчера особенно отметило сотрудников центра Nautica, Ляэне-Харьюские полицейские — работников магазина Espak в Кейла, а Ида-Харьюское отделение полиции — сотрудников охраны центра Lasnamäe Centrum, которые ходили и общались с людьми по всему центру. Тем, что магазины и центры самостоятельно проводят разъяснительную работу о правиле 2+2 и необходимости носить маску, оказывается большая помощь в пресечении распространения вируса. Большое спасибо всем тем предприятиям, которые уже предприняли эти шаги и заботятся о своих работниках и клиентах", — добавил Яани.