Полицейская операция в Ида-Таллиннской центральной больнице сорвала две медицинские операции

Руководитель по коммуникации ITK Инге Судер сообщила порталу, что были отложены две запланированные на вторник операции, пациентам сообщили о новом времени их проведения.

Как вчера сообщалось, двумя задержанными врачами, которых вскоре отпустили, были высококвалифицированные хирурги по позвоночнику Таави Тоомела и Расмус Алликвеэ.

Обоих обвиняют в получении взятки и серьезном нарушении закона о государственных тендерах.

"Речь идет о крупнейших в своей области эстонских хирургах. Создание центра позвоночной хирургии — одно из достижений нашей больницы за последние годы и это обоснованно — отличные результаты это подтверждают. Центр ведет очень важную работу: в очереди на операцию сейчас 460 пациентов, в очередь на амбулаторное лечение — почти 1000 человек. Второго центра такого же уровня в Эстонии нет", — сказала Судер.