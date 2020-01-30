30.01.2020, 16:50

Полицейская операция в Ида-Таллиннской центральной больнице сорвала две медицинские операции

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Полицейская операция в Ида-Таллиннской центральной больнице сорвала две медицинские операции
Priit Simson

Как уже сообщалось, во вторник в Ида-Таллиннской центральной больнице (Ida-Tallinna keskhaigla — ITK) прошла полицейская операция, в ходе которой были задержаны два врача. Как стало Delfi известно, в результате действий полиции были сорваны также две запланированные на этот день медицинские операции.

Руководитель по коммуникации ITK Инге Судер сообщила порталу, что были отложены две запланированные на вторник операции, пациентам сообщили о новом времени их проведения.

Как вчера сообщалось, двумя задержанными врачами, которых вскоре отпустили, были высококвалифицированные хирурги по позвоночнику Таави Тоомела и Расмус Алликвеэ.
Обоих обвиняют в получении взятки и серьезном нарушении закона о государственных тендерах.

"Речь идет о крупнейших в своей области эстонских хирургах. Создание центра позвоночной хирургии — одно из достижений нашей больницы за последние годы и это обоснованно — отличные результаты это подтверждают. Центр ведет очень важную работу: в очереди на операцию сейчас 460 пациентов, в очередь на амбулаторное лечение — почти 1000 человек. Второго центра такого же уровня в Эстонии нет", — сказала Судер.

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