Полезно знать в самоизоляции: как получить бесплатный профессиональный совет аптекаря?

Провизор аптеки Benu Папинийду Маргот Лехари, консультирующая клиентов через веб-платформу, разъясняет, что э-консультация позволяет, не покидая своего дома или рабочего места, получить профессиональный совет аптекаря о применении лекарств, их употреблении, действующем веществе и возможных побочных воздействиях, а также рекомендации в случае легких симптомов заболевания.

”В нынешней ситуации, когда для предотвращения распространения заражения желательно избегать контактов с другими людьми настолько, насколько это возможно, именно э-консультация является быстрым и удобным способом, чтобы получить ответы аптекаря на свои вопросы без физического посещения аптеки”, — говорит Лехари.

По словам провизора, один из частых вопросов, с которым обращаются через э-консультацию, касается совместного воздействия препаратов и их сочетания между собой, поскольку нередко пациенты используют одновременно несколько медикаментов. ”Также часто родители спрашивают о лекарствах для детей — какие препараты подходят и какая доза соответствует возрасту ребенка”, — рассказывает Лехари.

По ее словам, коронавирус и принятые вследствие его распространения ограничения на передвижение, повысили интерес к э-консультациям аптекарей и поэтому запросы стали поступать чаще. ”Интерес обращающихся за консультациями в последнее время вырос — прежде всего за счет вопросов об электронной торговле, доставке на дом, а также о возможных трудностях в поставках медикаментов — например, спрашивают о доступности защитных масок и дезинфицирующих средств”, — поясняет Лехари.

На платформе Minudoc для получения консультации аптекаря есть две возможности — забронировать время у конкретного аптекаря или же начать консультацию сразу. В последнем случае ответит первый доступный аптекарь в течение примерно 4 минут. У посетителя есть возможность выбрать — желает ли он беседовать через чат или же посредством видео. Для получения услуги необходимо идентифицировать себя с помощью ИД-карты, smart-ID или mobiil-ID. Консультирование аптекарей бесплатно и доступно каждый день с 7.00 до 21.00.