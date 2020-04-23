23.04.2020, 20:07

Полезно знать в самоизоляции: как получить бесплатный профессиональный совет аптекаря?


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Rapla apteegi haruapteek
Rapla apteegi haruapteekFoto: Karin Kaljuläte

Для предотвращения распространения коронавируса желательно ограничить посещение всех публичных мест настолько, насколько это возможно — в том числе и аптек. Быструю и качественную консультацию от провизоров Benu Apteek можно получить и виртуально — через платформу видеоконсультаций Minudoc.

Провизор аптеки Benu Папинийду Маргот Лехари, консультирующая клиентов через веб-платформу, разъясняет, что э-консультация позволяет, не покидая своего дома или рабочего места, получить профессиональный совет аптекаря о применении лекарств, их употреблении, действующем веществе и возможных побочных воздействиях, а также рекомендации в случае легких симптомов заболевания.

”В нынешней ситуации, когда для предотвращения распространения заражения желательно избегать контактов с другими людьми настолько, насколько это возможно, именно э-консультация является быстрым и удобным способом, чтобы получить ответы аптекаря на свои вопросы без физического посещения аптеки”, — говорит Лехари.

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По словам провизора, один из частых вопросов, с которым обращаются через э-консультацию, касается совместного воздействия препаратов и их сочетания между собой, поскольку нередко пациенты используют одновременно несколько медикаментов. ”Также часто родители спрашивают о лекарствах для детей — какие препараты подходят и какая доза соответствует возрасту ребенка”, — рассказывает Лехари.

По ее словам, коронавирус и принятые вследствие его распространения ограничения на передвижение, повысили интерес к э-консультациям аптекарей и поэтому запросы стали поступать чаще. ”Интерес обращающихся за консультациями в последнее время вырос — прежде всего за счет вопросов об электронной торговле, доставке на дом, а также о возможных трудностях в поставках медикаментов — например, спрашивают о доступности защитных масок и дезинфицирующих средств”, — поясняет Лехари.

На платформе Minudoc для получения консультации аптекаря есть две возможности — забронировать время у конкретного аптекаря или же начать консультацию сразу. В последнем случае ответит первый доступный аптекарь в течение примерно 4 минут. У посетителя есть возможность выбрать — желает ли он беседовать через чат или же посредством видео. Для получения услуги необходимо идентифицировать себя с помощью ИД-карты, smart-ID или mobiil-ID. Консультирование аптекарей бесплатно и доступно каждый день с 7.00 до 21.00.

Доступ к услуге консультирования можно получить как на странице Benu — www.benu.ee/minudoc, так и на странице www.minudoc.ee, выбрав из меню услугу аптекаря.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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