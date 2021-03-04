Полезно знать: на дорогах Эстонии установили три новые камеры скорости

В Харьюмаа кабинки появились в волости Саку в селах Тыдва и Кирдалу. В Ляэнемаа — в волости Ляэне-Нигула, в поселке Таэбла.

Точные места расположения камер

1. Шоссе Таллинн — Рапла — Тюри, 15,4 км в направлении из Таллинна в Рапла.

2. Шоссе Таллинн — Рапла — Тюри, 16,4 км в направлении из Рапла в Таллинн.

3. Шоссе Ээсмяэ — Хаапсалу — Рохукюла, 59,5 км в направлении из Хаапсалу в Таллинн.

Камеры скорости позволяют контролировать скорость движения транспортных средств, в том числе помогают предотвращать превышение водителями скорости в опасных с точки зрения дорожного движения местах.