Полезно знать: на дорогах Эстонии установили три новые камеры скорости
В четверг Транспортный департамент сообщил, что с 8 марта начинают работу три новые камеры скорости: две в Харьюском и одна — в Ляэнеском уезде.
В четверг Транспортный департамент сообщил, что с 8 марта начинают работу три новые камеры скорости: две в Харьюском и одна — в Ляэнеском уезде.
В Харьюмаа кабинки появились в волости Саку в селах Тыдва и Кирдалу. В Ляэнемаа — в волости Ляэне-Нигула, в поселке Таэбла.
Точные места расположения камер
1. Шоссе Таллинн — Рапла — Тюри, 15,4 км в направлении из Таллинна в Рапла.
2. Шоссе Таллинн — Рапла — Тюри, 16,4 км в направлении из Рапла в Таллинн.
3. Шоссе Ээсмяэ — Хаапсалу — Рохукюла, 59,5 км в направлении из Хаапсалу в Таллинн.
Камеры скорости позволяют контролировать скорость движения транспортных средств, в том числе помогают предотвращать превышение водителями скорости в опасных с точки зрения дорожного движения местах.
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