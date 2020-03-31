31.03.2020, 21:54

Полевой госпиталь Сил обороны прибудет в среду на Сааремаа


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Полевой госпиталь Сил обороны прибудет в среду на Сааремаа
mil.ee

В среду рано утром силы обороны начнут транспортировку полевого госпиталя из Тарту на Сааремаа. За транспорт и обеспечение госпиталя отвечает команда, созданная на базе батальона тылового обеспечения 1-ой пехотной бригады.

Состоящая из 15 единиц военной техники колонна начнёт движение рано утром 1 апреля по маршруту Тарту — Виртсу — Куивасту — Курессааре.

После прибытия на место начнётся развёртывание полевого госпиталя на территории Курессареской больницы, чтобы оказать помощь в лечении больных коронавирусом. Отправку полевого госпиталя на Сааремаа запросил Департамент здоровья.

”Состоящий из контейнеров и палаток полевой госпиталь может быть настроен таким образом, чтобы принимать пациентов, нуждающихся в неотложной помощи и интенсивной терапии. На данный момент в полевом госпитале возможно лечение до 40 пациентов в общих палатах и до 20 пациентов в палатах интенсивной терапии”, — сказал главный врач сил обороны подполковник Тарго Лусти. Курессареская больница будет отвечать за использование дополнительных мест полевого госпиталя.

Полевой госпиталь планирует начать работу 2 апреля, вместе с полевым госпиталем силы обороны направят в Курессааре состоящую из 18 действующих военных медицинскую команду, в которую входят врач, медсёстры и парамедики, а также подразделение обеспечения, состоящее приблизительно из 20 действующих военных и солдат срочной службы 1-ой пехотной бригады, которые будут отвечать за развёртывание госпиталя и его логистическое снабжение. Остальной медицинский персонал будет направлен в Курессааре со стороны Департамента здоровья.

Военно-полевой госпиталь снабжён аппаратурой, позволяющей производить медицинский кислород для больных с затруднением дыхания. Также имеются генераторы для автономного производства электроэнергии.

Медицинская служба сил обороны разработала данный полевой госпиталь совместно с Союзом оборонных предприятий Эстонии. Полевой госпиталь сил обороны останется на Сааремаа по меньшей мере до конца апреля.

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