"Покупая на русском — цена 7.5 евро, на эстонском — 5. Как такое возможно?" Билеты на паром оказались дороже, если бронировать на русском языке

"Билеты на паром на остров Аэгна. При покупке на русском языке цена выше, чем при покупке на эстонском. Как такое возможно?" — удивляется она.

Действительно, на снимке видно, что если покупать билеты на одну и ту же дату и время, то цена, при выборе языка, разная.

Получается, если человек решил купить билеты, при этом делает это на русском, то заплатит на 2.5 евро больше, чем покупая на эстонском. А выбирая детский билет, отдаст на 50 центов меньше.

RusDelfi обратился в фирму Monica, которая обслуживает данный рейс. Сразу стоит отметить, что скриншот сделан с сайта Дней моря. Они уже закончились, и купить билет с такими "расценками" невозможно.

На запрос ответил судовладелец Monica, гид Андреас Ваатманн. Он сказал, что, к сожалению, сейчас нельзя проверить, действительно ли отличается цена. "13 июля был особый рейс, сейчас нельзя приобрести билеты на этой платформе. Но если вы купили билет, которой был дороже из-за выбора языка, то отправьте нам PDF-файл и мы возместим разницу".

Почта перевозчика Monica - info@monica.ee. Или можете отправить нам rus@delfi.ee, а мы перенаправим владельцу фирмы.