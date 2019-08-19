19.08.2019, 19:10

Покойся с миром! Умер полицейский щенок Гюнтер

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rus.delfi.ee
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Покойся с миром! Умер полицейский щенок Гюнтер
Foto: Kuvatõmmis / Instagram / Eesti politseikoerad

В прошлый четверг скоропостижно скончался полицейский щенок Гюнтер.

Животному внезапно стало плохо и его незамедлительно отвезли к ветеринару. К сожалению, спасти Гюнтера не удалось.

Точные причины смерти выяснит вскрытие.

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A post shared by Eesti Politseikoerad (@eesti_politseikoerad) on Aug 15, 2019 at 5:11am PDT
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