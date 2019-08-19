Покойся с миром! Умер полицейский щенок Гюнтер

В прошлый четверг скоропостижно скончался полицейский щенок Гюнтер.
Животному внезапно стало плохо и его незамедлительно отвезли к ветеринару. К сожалению, спасти Гюнтера не удалось.
В прошлый четверг скоропостижно скончался полицейский щенок Гюнтер.
Животному внезапно стало плохо и его незамедлительно отвезли к ветеринару. К сожалению, спасти Гюнтера не удалось.
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