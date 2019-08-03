Поклонники Pink в шоке: SAS без объяснения причин отменила рейс из Таллинна в Стокгольм

По инфотелефону Таллиннского аэропорта сообщили, что авиапредприятие не предоставило информацию, с чем связана отмена рейса.

Пассажиров по возможности переоформят на другие рейсы.

Поклонники американской певицы Pink, собиравшиеся лететь из Таллинна в Стокгольм на ее концерт в расстройстве и недоумении: они остались без события, которого ждали целых 9 месяцев.