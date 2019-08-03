03.08.2019, 10:33
Поклонники Pink в шоке: SAS без объяснения причин отменила рейс из Таллинна в Стокгольм
Ведущий перевозчик Скандинавских стран авиакомпания SAS отменила субботний рейс из Таллинна в Стокгольм с вылетом в 7.20.
Ведущий перевозчик Скандинавских стран авиакомпания SAS отменила субботний рейс из Таллинна в Стокгольм с вылетом в 7.20.
По инфотелефону Таллиннского аэропорта сообщили, что авиапредприятие не предоставило информацию, с чем связана отмена рейса.
Пассажиров по возможности переоформят на другие рейсы.
Поклонники американской певицы Pink, собиравшиеся лететь из Таллинна в Стокгольм на ее концерт в расстройстве и недоумении: они остались без события, которого ждали целых 9 месяцев.
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