03.08.2019, 10:33

Поклонники Pink в шоке: SAS без объяснения причин отменила рейс из Таллинна в Стокгольм


rus.delfi.ee
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Поклонники Pink в шоке: SAS без объяснения причин отменила рейс из Таллинна в Стокгольм
AFP / Scanpix

Ведущий перевозчик Скандинавских стран авиакомпания SAS отменила субботний рейс из Таллинна в Стокгольм с вылетом в 7.20.

По инфотелефону Таллиннского аэропорта сообщили, что авиапредприятие не предоставило информацию, с чем связана отмена рейса.

Пассажиров по возможности переоформят на другие рейсы.

Поклонники американской певицы Pink, собиравшиеся лететь из Таллинна в Стокгольм на ее концерт в расстройстве и недоумении: они остались без события, которого ждали целых 9 месяцев.

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