20.01.2020, 10:50

Поклонники лечения MMS подают в суд из-за интернет-комментариев. Часть из них была написана с IP-адресов эстонских университетов

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Греэте Пальги
EST 4
MMS
MMSFoto: Priit Simson

Присяжный адвокат Роберт Сарв взялся защищать от оскорбления в интернете следующих клиентов — названных первыми леди MMS Янику Вески и Мерили Кукушкин. Об обеих опубликовали порочащие комментарии с IP-адресов крупнейших университетов Эстонии, а также, например, из компьютерной сети Сил обороны Эстонии и Департамента государственной инфосистемы, пишет Eesti Päevaleht.

Скандал с MMS, или диоксидом хлора, достиг кульминации в октябре 2015 года, когда Eesti Päevaleht написал, как родители по наущению Вески и Кукушкин делали больному раком ребенку клизму с MMS.

Теперь рекламировавшие MMS как чудо-лекарство Кукушкин и Вески хотят подать в суд на опубликованные с 2015 по 2019 год комментарии, которые, как утверждается, представляли ложную информацию и клевету о женщинах.

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IP-адреса по большей части происходят из сетей различных предприятий, предоставляющих услугу интернета. Помимо этого, порочащие или оскорбительные комментарии публиковали с IP-адресов Банка Эстонии, Сил обороны Эстонии, Тартуского университета, Таллиннского аэропорта, Департамента государственной инфосистемы, Таллиннского технического университета, Таллиннского университета и Swedbank.

С IP-адресов общественных учреждений женщинам, по их словам, желали смерти, высказывали ложные утверждения и оскорбления. "Эти лидеры в своих коммерческих интересах подбивают овечек делать детям и животным клизму с чистящим средством. Это никакая не точка зрения — это преступный бизнес", — значилось в одном комментарии, который Вески и Кукушкин считают представлением ложных утверждений.

Обе клиентки Роберта Сарва прокомментировали, что в общем осуждают клевету в интернете. "На клевету следует обращать внимание, чтобы прекратилось это духовное и психическое насилие, которое непозволительно устраивают в комментариях. Особенно, если они [утверждения — прим. ред.] основываются на непроверенной информации и откровенной лжи", — передал Сарв сообщение клиенток. Сколько Вески и Кукушкин требуют с клеветников, Сарв не уточнил.

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