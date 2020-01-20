Поклонники лечения MMS подают в суд из-за интернет-комментариев. Часть из них была написана с IP-адресов эстонских университетов(38)
Присяжный адвокат Роберт Сарв взялся защищать от оскорбления в интернете следующих клиентов — названных первыми леди MMS Янику Вески и Мерили Кукушкин. Об обеих опубликовали порочащие комментарии с IP-адресов крупнейших университетов Эстонии, а также, например, из компьютерной сети Сил обороны Эстонии и Департамента государственной инфосистемы, пишет Eesti Päevaleht.
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