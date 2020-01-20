Поклонники лечения MMS подают в суд из-за интернет-комментариев. Часть из них была написана с IP-адресов эстонских университетов

Скандал с MMS, или диоксидом хлора, достиг кульминации в октябре 2015 года, когда Eesti Päevaleht написал, как родители по наущению Вески и Кукушкин делали больному раком ребенку клизму с MMS.

Теперь рекламировавшие MMS как чудо-лекарство Кукушкин и Вески хотят подать в суд на опубликованные с 2015 по 2019 год комментарии, которые, как утверждается, представляли ложную информацию и клевету о женщинах.

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