Покинувшему в прошлом году пост министра Аабу по ошибке выплатили огромную компенсацию: Кальюранд призывает его отдать эти деньги на благотворительность

Так, покинувший вчера должность также по собственному желанию Марти Куузик компенсации не получит.

”В 2016 году я подала в отставку с должности министра иностранных дел и никакой компенсации за это не получила. Это понятно и логично, ведь это было мое добровольное решение”, — прокомментировала ситуацию Марина Кальюранд в соцсетях.

По мнению Кальюранд, то, что Ааб в свое время получил компенсацию, несправедливо, особенно в свете того, что речь шла о правонарушении. Тогда государственный секретарь подтвердил ей, что компенсация Аабу была выплачена по ошибке. ”Больше я к этой теме не возвращалась, предполагая, что ошибка была исправлена и Ааб вернул выплаченную по ошибке компенсацию. Теперь выясняется, что не выплатил”, — пишет Кальюлайд.

В связи с этим политик призывает Ааба пожертвовать полученные по ошибке средства на благотворительность.